«Макароны выглядят так, будто их из глины делали» 4 11.08.2022, 14:32

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В белорусских магазинах становится все больше дешевых продуктов из РФ.

Цветовая палитра в Беларуси исчезла не только на тетра-паках, но и на макаронах, пишет «Беларусь за МКАДом».

Жительница Жодино удивилась цвету дешевых российских макарон — она сравнила их с глиной:

«Пошла в магазин, заметила дешевые макароны, цена понравилась очень, да и скидка еще — получилось 1,15 BYN. Но выглядят они… Несмотря на цену, брать не решилась. Какой у них вкус — могу только догадываться. Даже просто попробовать побоялась, потому что выглядят так, будто их из глины делали».