Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом об охоте на HIMARS

Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом об охоте на HIMARS13
- 11.08.2022, 16:16
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Она сообщила о гибели сотни российских оккупантов.
Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом о гибели сотни российских оккупантов. По ее словам, они якобы «воевали» с американскими РСЗО HIMARS «в Стаханове», пишет obozrevatel.com.
Этот оккупированный город Луганской области находится в более чем 20 км от линии фронта. В итоге видео, которое пропагандистка выложила в сеть, стало объектом для насмешек пользователей.
Так, в ролике она показала фото погибших оккупантов.
«Этот спецотряд погиб в Стаханове, охотясь на HIMARS. Больше ста мальчишек отдали свои жизни в борьбе с нацистами. Кто-то умер сразу, а кто-то в больнице и в муках. Спасибо вам большое и вечная вам память», – заявила она.
Как известно, Стаханов (сейчас Кадеевка) находится в Алчевском районе Луганской области. С 2014 года его контролируют террористы так называемой «ЛНР».
Погибшие оккупанты не могли на его территории «бороться» с HIMARS, поскольку Кадеевка расположена в тылу врага. Так, расстояние до передовой превышает два десятка километров.