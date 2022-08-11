Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом об охоте на HIMARS 13 11.08.2022, 16:16

11,624

Она сообщила о гибели сотни российских оккупантов.

Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом о гибели сотни российских оккупантов. По ее словам, они якобы «воевали» с американскими РСЗО HIMARS «в Стаханове», пишет obozrevatel.com.

Этот оккупированный город Луганской области находится в более чем 20 км от линии фронта. В итоге видео, которое пропагандистка выложила в сеть, стало объектом для насмешек пользователей.

Так, в ролике она показала фото погибших оккупантов.

«Этот спецотряд погиб в Стаханове, охотясь на HIMARS. Больше ста мальчишек отдали свои жизни в борьбе с нацистами. Кто-то умер сразу, а кто-то в больнице и в муках. Спасибо вам большое и вечная вам память», – заявила она.

Как известно, Стаханов (сейчас Кадеевка) находится в Алчевском районе Луганской области. С 2014 года его контролируют террористы так называемой «ЛНР».

Погибшие оккупанты не могли на его территории «бороться» с HIMARS, поскольку Кадеевка расположена в тылу врага. Так, расстояние до передовой превышает два десятка километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».