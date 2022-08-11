закрыть
11 августа 2022, четверг, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом об охоте на HIMARS

13
  • 11.08.2022, 16:16
  • 11,624
Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом об охоте на HIMARS

Она сообщила о гибели сотни российских оккупантов.

Кремлевская пропагандистка оконфузилась рассказом о гибели сотни российских оккупантов. По ее словам, они якобы «воевали» с американскими РСЗО HIMARS «в Стаханове», пишет obozrevatel.com.

Этот оккупированный город Луганской области находится в более чем 20 км от линии фронта. В итоге видео, которое пропагандистка выложила в сеть, стало объектом для насмешек пользователей.

Так, в ролике она показала фото погибших оккупантов. 

«Этот спецотряд погиб в Стаханове, охотясь на HIMARS. Больше ста мальчишек отдали свои жизни в борьбе с нацистами. Кто-то умер сразу, а кто-то в больнице и в муках. Спасибо вам большое и вечная вам память», – заявила она.

Как известно, Стаханов (сейчас Кадеевка) находится в Алчевском районе Луганской области. С 2014 года его контролируют террористы так называемой «ЛНР». 

Погибшие оккупанты не могли на его территории «бороться» с HIMARS, поскольку Кадеевка расположена в тылу врага. Так, расстояние до передовой превышает два десятка километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип