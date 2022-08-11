Россияне ринулись на шопинг в Беларусь 8 11.08.2022, 19:00

4,642

Помимо шопинг-туров, у россиян стал популярен «аптечный туризм».

После ухода из России многих крупных иностранных брендов россияне начали выезжать на шопинг в Беларусь, которую отток заграничных компаний затронул минимально в сравнении с РФ.

По информации Ассоциации туроператоров, в российском туризме начал зарождаться новый тренд на шопинг-туры в Минск. В основном российские граждане приезжают за покупками в соседнюю страну на пятницу–воскресенье и преимущественно селятся в отелях.

Туристические компании фиксируют увеличение интереса россиян к сити-турам в Беларусь в среднем на 10–15%, в «Дельфине» наблюдается 60-процентный рост продаж, у PAC Group и FUN& SUN — 45–50%. Последний из перечисленных туоператоров на фоне такой тенденции даже решил запустить специальный шоп-тур по республике с воможностью оформить банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.

Купить товары российские путешественники смогут и с помощью карты «Мир», которую принимают многие белорусские магазины. Притом расчеты по карточке в стране происходят по выгодному курсу местного Нацбанка. В некоторых местах можно воспользоваться бесконтактной оплатой Mir Pay.

Перелет из Москвы в Минск и обратно стоит 10–12 тысяч рублей. Белорусская авиакомпания «Белавиа» также летает еще в 10 российских регионов. Цены на трехдневные сити-туры в республику начинаются от 24 тысяч и не включают перелет.

Помимо шопинг-туров, у россиян стал популярен «аптечный туризм». По информации «Верстки», жители России начали ездить в Казахстан за инсулином и сахароснижающими препаратами, а в Грузию, Армению и Турцию — за антидепрессантами, гормональными контрацептивами и лекарствами от эпилепсии, некоторые из которых начали исчезать из продажи в РФ.

Ранее Charter97.org сообщал, что россияне обходят санкции, открывая карточки в белорусских банках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».