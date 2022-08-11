закрыть
11 августа 2022, четверг, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер известный брестский бизнесмен Хорст Беллер

2
  • 11.08.2022, 22:40
  • 3,382
Умер известный брестский бизнесмен Хорст Беллер
Хорст Беллер

Он основал компанию «Кондор».

Известный в Бресте бизнесмен Хорст Бёллер в последние годы тяжело болел и ушел из жизни в минувшую среду, 10 августа, в почтенном возрасте 75 лет, пишет «Вечерний Брест».

Уроженец Нижней Саксонии приехал в Беларусь в 1993 году. В 1997 году он стал учредителем ИООО «Кондор»: лакокрасочное предприятие с известным брендом стало одним из первых резидентов СЭЗ «Брест» — и до сих пор стабильно работает.

Бёллер отошел от дел в 2007-м, когда «Кондор» вошел в состав шведского холдинга «Eskaro Group AB». Но из Бреста Хорст уехал всего лишь… в Тюхиничи, где жил вместе со своей супругой Еленой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип