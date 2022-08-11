Умер известный брестский бизнесмен Хорст Беллер

Умер известный брестский бизнесмен Хорст Беллер2
- 11.08.2022, 22:40
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Он основал компанию «Кондор».
Известный в Бресте бизнесмен Хорст Бёллер в последние годы тяжело болел и ушел из жизни в минувшую среду, 10 августа, в почтенном возрасте 75 лет, пишет «Вечерний Брест».
Уроженец Нижней Саксонии приехал в Беларусь в 1993 году. В 1997 году он стал учредителем ИООО «Кондор»: лакокрасочное предприятие с известным брендом стало одним из первых резидентов СЭЗ «Брест» — и до сих пор стабильно работает.
Бёллер отошел от дел в 2007-м, когда «Кондор» вошел в состав шведского холдинга «Eskaro Group AB». Но из Бреста Хорст уехал всего лишь… в Тюхиничи, где жил вместе со своей супругой Еленой.