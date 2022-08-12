ВСУ уничтожили «Град» и склад боеприпасов оккупантов 2 12.08.2022, 15:59

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C начала широкомасштабного вторжения российские военные потеряли 241 РСЗО.

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и запасные снаряды к ней российских оккупантов. Об этом на своих страничках в социальных сетях «Фейсбук» и «Твиттер» сообщил блогер и полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), обнародовав соответствующий ролик.

Видео снято беспилотным летательным аппаратом, оператор которого нашел цели и скорректировал артиллерийский огонь по ним. Сначала показан прилет в стоящий возле посадки «Град». Затем продемонстрирован обширный пожар и детонация с разлетом снарядов в самой РСЗО и в посадке, где были складированы запасные снаряды.

Между тем, Генеральный штаб ВСУ утверждает, что с начала широкомасштабного вторжения (с 24 февраля по 12 августа) российские оккупанты потеряли 241 РСЗО.

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