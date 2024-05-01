Ночью украинские дроны ударили по нефтебазе в Воронежской области РФ 1.05.2024, 14:45

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Атаковано предприятие «Воронежнефтепродукт».

В ночь на среду, 1 мая, беспилотники атаковали не только Рязанский НПЗ, но и предприятие «Воронежнефтепродукт» в Воронежской области. Обоими объектами владеет Роснефть.

По данным российского портала Astra, сегодня ночью якобы сбитый беспилотник упал на территорию АО «Воронежнефтепродукт» на хуторе Старая Покровка (Воронежская область РФ). Согласно этим данным, повреждений и пострадавших якобы нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что всего на территории региона было якобы «обнаружено и сбито» три БПЛА, один из них — в пригороде Воронежа. Гусев ничего не сообщил об атаке на объекты «Воронежнефтепродукта», но утверждает, что в результате падения обломков одного БПЛА «повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери».

По данным российского агентства Интерфакс, АО «Воронежнефтепродукт» продает топливо в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз. «Воронежнефтепродукт» владеет четырьмя нефтебазами и семью мини-терминалами.