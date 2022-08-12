Крупнейший банк США отключает Россию от долларов 1 12.08.2022, 20:33

Потеря доступа к валютным операциям нервирует ЦБ РФ.

Все больше российских банков теряют возможность проводить расчеты в долларах вслед за крупнейшими государственными кредитными организациями, попавшими под блокирующие санкции американского Минфина.

Крупнейший в США банк по размеру активов — JP Morgan — в августе начал закрывать российским «коллегам» корреспондентские счета, без которых платежи в долларах невозможны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Под принудительную дедолларизацию, в частности, попал банк «Санкт-Петербург», клиентов которого предупредили о невозможности проводить через корсчета в JPM как входящие, так и исходящие платежи. Банк рекомендовал перевести контракты в отличную от доллара валюту.

В августе JPM прекратил отношения с рядом небольших российских банков, рассказал источник «Интерфакса». По словам другого собеседника агентства, крупные банки также неофициально предупреждают клиентов о том, что переводы через корсчет в JPM станут невозможны с 1 сентября.

Трудности у российских банков с проведением платежей в «недружественных» валютах нарастают, признавал в июле ЦБ РФ. Помимо JP Morgan, «письма счастья» о закрытии корсчетов массово рассылает американский Citibank. Исключение американские банки готовы сделать лишь для Газпромбанка, через который проводятся расчеты за газ, и структур Московской биржи, в частности Национального клирингового центра.

В мае о закрытии корсчетов в евро российских банкиров уведомила австрийская Raiffeisenbank International, клиентом которой среди прочих был банк «Тинькофф».

Потеря доступа к валютным операциям нервирует ЦБ и банкиров, у которых нарастают риски по обязательствам перед клиентами. До начала войны физлица и компании держали на валютных счетах $280 млрд — сумму, которая эквивалентна половине золотовалютных резервов страны. Но теперь валюты в стране становится еще больше из-за закрытых каналов импорта: по итогам января–июля экономика получила $192 млрд профицита торгового баланса и $166 млрд — платежного.

Этот излишек копится на счетах, которые в любой момент могут превратиться в пыль. Банки вынуждены всеми силами выталкивать валюту, учитывая риски ее накопления, отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Основное решение здесь — это постепенный отказ от использования долларов и евро, но это процесс идет небыстро, добавляет Сусин.

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