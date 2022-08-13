Русские – домой! 4 Ян Валетов

13.08.2022, 13:22

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Варшавские граффити 1989 года снова становятся актуальными.

По субботам положено быть добрым и миролюбивым... Но время военное, с миролюбием и добротой у меня наблюдаются проблемы.

Заявление Зеленского по поводу того, что хорошо было бы вообще не давать россиянам виз, пусть себе сидят в том, что построили за 22 года (а, если честно, то не за 22, а за гораздо больший срок, традиции – они, знаете ли, живучи) вызвало огромный резонанс.

Дмитрий Медведев умудрился даже найти в этой идее нацистские корни, чем сильно рассмешил всех, кто знает о том, что из себя представляет современное российское государство и что творят российские солдаты на развязанной его господинчиком войне.

Многие из моих российских знакомых и друзей, с которыми я знаком с юности, тоже почувствовали себя униженными и оскорбленными. Они с семьями, а иногда и без них, покинули зачумленные путинизмом территории, негативно относятся к войне, выступают в прессе и социальных сетях против российского вторжения в Украину. Это последовательная, выстраданная позиция, лично у меня вызывающая уважение. Достаточно многочисленная прослойка людей с российским гражданством в анамнезе, сейчас живет в Европе и Америке, и бежали они из страны не по экономическим, а по идеологическим причинам. Они несовместимы с путинским рашистским режимом, не готовы молчать или мычать вместе с стадом, но и не готовы пойти на заклание, в российские тюрьмы и лагеря. На заявление Зеленского и на поддержку европейскими правительствами идеи изоляции "русского мира" они обиделись в том числе, хотя их принадлежность к этому миру весьма сомнительна.

Паника, возмущение, обиды, неприятие...Один из самых болезненных аргументов: вы хотите вернуть нас к нему в руки?

Думаю, надо кое-что прояснить.

Мир имеет право соблюдать правила гигиены.

Никто не собирается отправлять в лапы Путина тех, кто просто живет в любой стране, подчиняется ее законам и не позволяет себе роскошь бегать с триколором по улицам и орать, что Россия сейчас всем покажет.

Если ты, живя в Эстонии, кричишь про сапог НАТО, то, как мне кажется, Эстония вправе отправить тебя туда, где этого сапога нет.

Если ты, живя в Германии, поддерживаешь войну в Украине уличными шествиями, то я не вижу причин по которым это нельзя делать в Воронеже или Питере.

Любишь режим? Готов кричать о его правоте? Уверен в его легитимности? Welcome в новую реальность! Русские – домой!

Именно такую надпись я видел в Варшаве в 1989 году в каждом подземном переходе, на каждом углу.

– Мы не русских не любим, – пояснил нам поляк Анджей, – мы не любим советских.

СССР давно мертв, но советские остались, и то, что их не любят, для меня не новость и не откровение. Их не за что любить. Дале живя на пособие, выданное им принимающим государством за счет налогов, заплаченных местными гражданами, они остаются пятой колонной Европы и Америки. Они смотрят Соловьева, Попова и Скабееву, их мозг отравлен ядом российской лживой пропаганды, они презирают демократию, считая ее принципы проявлением слабости. Они – фанаты Путина и желают победы его идеям, его принципам, его армии. Как можно жить в стране, которую путинская империя считает врагом, и желать победы русскому оружию? Ну, как? Имеет ли эта страна право превентивно защитить себя, чтобы потом не ловить корректировщиков авиаударов среди развалин своих городов?

Я думаю, имеет.

Если что, я за то, чтобы каждый, кто хоть сном, хоть духом поддержал и поддерживает то, что делает этот Голлум, сидел в одной с ним клетке. Я однозначно за то, чтобы каждый, кто вышел с российским флагом на улицы городов Европы и Америки и поддержал Путина и российскую политику, в течении недели уехал домой с заканселеной визой и волчьим билетом.

Я поддерживаю невыдачу виз российским гражданам и рассмотрение их права на въезд в цивилизованный мир только в виде исключения.

Вам нравится клетка – это ваше право.

Вам нравится Оруэлл – живите в его мире.

Если вы хотите сделать Россию колонией для прокаженных, человечество не станет вам мешать. Северная Корея, Эритрея, Куба... В мире много мест, где вас рады будут увидеть.

А есть места, где вам не рады. Где ваше присутствие расценивается, как нежелательное. Не потому, что вы русские и родом из России. А потому, что вы советские, а советским снова пора домой. Свой шанс измениться и стать людьми, вы пролюбили. Значит, стена и ров с крокодилами – вполне адекватная реакция на агрессию и черносотничество.

А нормальным людям, если они не остались жить в России по сию пору, ничего не грозит – ни депортация, ни обструкция, ни тюремное заключение. Принципы другие. Те, кто еще раздумывает уезжать ему от Путина или не уезжать, мой совет: бегите. Скоро будет поздно. Двери закрываются.

Про персональную ответственность каждого за то, во что превратилась Россия, поговорим в другой раз.

Ян Валетов, «Обозреватель»

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