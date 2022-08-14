Китай нанес еще один удар по российской экономике 2 14.08.2022, 10:32

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Пекин резко сократил железной импорт руды из РФ.

Экспорт железной руды из России в Китай с января по июнь 2022 года сократился на 40% в денежном выражении и на 20% в физическом объеме, сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

За первое полугодие в Китай было экспортировано 3,4 млн тонн российской руды на сумму $478 млн.

Российская металлургия потеряла минимум треть своих импортеров из-за мировых санкций против РФ. Кроме того, на падение экспорта повлияло существенное снижение цены на руду. За первое полугодие 2022 года цена рухнула на 26% и достигла $135 за тонну.

Падение мировых цен на сталь и европейское эмбарго привели к тому, что с начала лета ряд российских компаний работает с отрицательной рентабельностью.

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров признал, что при текущем курсе рубля внешние поставки отрасли, которая экспортировала 40% продукции, оказались малорентабельны.

«Дружественный» Китай при этом не спешит вкладывать деньги в российскую экономику и старается играть на исключительно выгодных для себя условиях.

Кроме того, доходы РФ от нефти упали за последний месяц на $2 млрд. Это произошло после сокращения экспорта и снижения цен на сырье.

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