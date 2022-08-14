У россиян наконец пробежал холодок по спине 1 Илья Пономарев

14.08.2022, 14:19

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И это только начало.

В связи с отменой виз у многих россиян наконец-таки пробежал холодок по спине. И, уверяю вас, это только начало.

Путь к свободе идет через очищение пламенем. Украинцы взяли свободу на Институтской улице под огнем «Беркута», защитили ее в катакомбах «Азовстали» и доказывают свое право на нее каждый день в окопах под Николаевым и Краматорском. А нам, русским, все это еще только предстоит. Без жертв не обойдется, но такова цена.

Некоторые напирают на личный пример. Действительно, давайте это проговорим. Я вернулся в Украину за день до войны, после всех выступлений и предупреждений Байдена о неизбежности вторжения и несмотря на многочисленные уговоры и просьбы друзей и близких остаться за границей.

Я вернулся, чтобы защитить Украину от путинской агрессии. В первый же день войны я пошел в военкомат, вступил в ТрО и получил автомат. Пока вы сидели и скроллили ленту, а первые путинские БТРы уже рассекали по Оболони (север Киева), я набивал патронами от калаша подсумок.

А потом было «Утро Февраля», а потом появился и Легион «Свобода России» – тоже не от сырости завелся. И это только надводная часть айсберга, но вы за меня не беспокойтесь – работа идет во всех направлениях.

Услышал даже упрек, что все это напоминает Лиенц – выдачу союзниками комбатантов, воевавших против советской армии по идеологическим мотивам. Чтобы претендовать на сравнение с Лиенцем, господа, вам сначала надо взять в руки оружие и пойти воевать. Повторюсь, большинству эмигрантов в России ничего не грозило, какой вам Лиенц?

Многие даже увидели в моей позиции призыв следовать примеру Навального/Яшина и добровольно садится в тюрьму. Я призываю совершенно к противоположному.

После того как в Госдуме я проголосовал против аннексии Крыма, я начал готовиться не к побегу из России, а к переходу на нелегальное положение. Да, друзья, это сложно – не платить в магазине своей карточкой, не пользоваться метро, обходить камеры слежения и не видеться с детьми и родителями. Расскажите о своих сложностях расстрелянным в затылок жителям Бучи и изнасилованным в Мариуполе украинским женщинам.

Это война, и она касается всех, если вы еще не поняли. Да, потом у меня был выезд за границу, я все еще был депутатом госдумы, и запрет возвращения. Вернулся бы – сел как Навальный. Но добровольно садиться в тюрьму как раз не надо, надо сражаться.

Причем все это было еще до широкомасштабной войны. А теперь время компромиссов, слезливых постов в фейсбуке и ленточек с плакатиками прошло. На войне – как на войне. В прекрасную Россию будущего (и в эвакуацию через границу) мы заберем только тех, кто взял в руки оружие, чтобы свергнуть фашистский режим Путина.

И кстати говоря, антинацистское подполье из Германии не бежало, а сражалось. Как не бежали и поляки, а готовили Варшавское восстание. И даже когда судьба распоряжалась по-другому, антифашисты боролись как Вилли Брандт. И это для меня пример для подражания.

Илья Пономарев, t.me

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