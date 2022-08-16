«Танки есть, а экипажей нет» 6 16.08.2022, 11:01

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В России не смогли сформировать батальон для отправки в Украину.

В России становятся все более ощутимыми проблемы с личным составом оккупационных войск. Захватчики несут большие потери, которые они иногда просто не способны восполнить. Так произошло и в Нижегородской области РФ.

Там больше чем за месяц не смогли сформировать танковый батальон, который должны были отправить на войну в Украину. Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Соответствующее распоряжение командование дало еще в начале июля. Однако по состоянию на 15 августа из 160 человек, которых нужно было набрать для полной комплектации батальона экипажами, контракт захотели подписать менее 30.

«Современная дилемма «второй» армии в мире, танки есть, а экипажей – нет. Все идет по плану?» – отметили в Страткоме.

Судя по всему, у РФ возникли большие проблемы с «пушечным мясом», поэтому страна-агрессор всеми способами пытается восполнить потери. Так, в Санкт-Петербурге начали массово приносить повестки в военкомат. На них красным цветом нанесен штамп «Явка обязательна».

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