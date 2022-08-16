На Эвересте нашли следы ДНК, которой там быть не должно 1 16.08.2022, 15:44

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Кому она принадлежала?

Группа ученых под руководством Общества охраны дикой природы и Аппалачского государственного университета использовала экологическую ДНК (eDNA), чтобы оценить биоразнообразие на самой высокой горе Земли — Эвересте. Эта работа — часть экспедиции National Geographic и Rolex Perpetual Planet Everest Expedition 2019 года, самой всеобъемлющей научной горной экспедиции в истории, пишет «Хайтек».

Биологи собирали экологическую ДНК из проб воды в течение месяца в десяти прудах и ручьях на высоте от 4 500 м до 5 500 м. Изучив 20 литров воды они идентифицировали организмы, которые принадлежат к 187 таксономическим отрядам, что соответствует 16,3% (или одной шестой) от общего числа известных отрядов на древе жизни Земли.

Хотя исследование Эвереста было сосредоточено на идентификации на уровне отряда, команда смогла идентифицировать многие организмы на уровне рода или вида.

Например, команда исследователей нашла как коловраток, так и тихоходок, два крошечных животных организма, которые, как известно, встречаются в самых суровых и экстремальных условиях и считаются одними из самых устойчивых животных планеты. Кроме того, они идентифицировали тибетского улара, который обитает в национальном парке Сагарматха. Также биологи обнаружили эДНК, которой там быть не должно — следы домашней собаки и курицы. Это нагляднго показывает, как деятельность человека влияет на ландшафт.

Экологическая ДНК или эДНК — это ДНК, собранная из различных образцов окружающей среды, таких как почва, морская вода, снег или даже воздух, а не пробы, взятые непосредственно у отдельного организма. Когда различные организмы взаимодействуют с окружающей средой, ДНК накапливается в их окружении. Образцы эДНК собирают с помощью герметичного картриджа с фильтром, который улавливает генетический материал, который затем анализируют в лаборатории с использованием метабаркодирования ДНК и других методологий секвенирования. Общество охраны дикой природы использует эДНК, чтобы обнаружить редкие виды.

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