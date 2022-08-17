В Беларуси зафиксировали рекордное падение реальных доходов населения 1 17.08.2022, 8:39

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Статистика, про которую власти стараются не говорить.

У белорусов еще больше ускорилось падение реальных доходов. В январе-июне они сократились на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Месяцем ранее этот показатель был в минусе на 2,1%, пишет zerkalo.io.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которому определяется благосостояние населения. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции.

Заметнее всего реальные доходы в первом полугодии упали в Могилевской области — на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в Витебской области — на 3,9%, Минской — на 3,1%, Брестской — на 2,6%, Гродненской — на 2,5%, Гомельской — на 2,1%, а в Минске — на 2%.

При этом нынешнее падение реальных доходов — рекордное за последние годы. В последний раз этот показатель в первом полугодии снижался в 2017-м. Тогда падение было на уровне 0,4% к аналогичному периоду предыдущего года.

Реальные доходы населения начали падать в некоторых регионах еще в первом квартале. В январе-марте этот показатель ушел в минус в четырех областях — Могилевской, Витебской, Гродненской, Брестской. Это произошло впервые за последние 5 лет.

За апрель ситуация с реальными доходами населения ухудшилась, они снизились за четыре месяца этого года на 0,2%. За май этот показатель ускорил падение.

Снижение реальных доходов происходит на фоне разогнавшейся инфляции.

Тем временем в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 22,1%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,8%, сообщает Белстат.

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