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Фильм о белорусской политзаключенной попал в конкурсную программу кинофестиваля в США

  • 18.04.2024, 1:59
Фильм о белорусской политзаключенной попал в конкурсную программу кинофестиваля в США

Фильм основан на судьбе журналистки Екатерины Андреевой.

Фильм о белорусской политзаключенной попал в конкурсную программу кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке.

Речь об игровом фильме «Под серыми небесами» — полнометражном дебюте режиссера Мары Тамкович («В прямом эфире», «Дочка»). Фильм основан на судьбе журналистки телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой (Бахваловой), осужденной в Беларуси на более 8 лет заключения по политическим мотивам.

Фестиваль откроется 5 июня. В качестве его главной миссии заявлена необходимость переосмысления кинематографистами их влияния на общественное сознание и популяризацию независимого кино.

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