Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип

8.11.2024, 9:22

Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Артель «Напрасный труд».

На месте Лукашенко я бы на ближайшие месяцы спряталась в одной из резиденций и сидела там тихо до очередной (не припомню уже, какой по счету) инаугурации. И пусть там, за стенами, сотрудники хлебозавода номер четыре, воспитатели детских садов, акушерки и передовые экипажи бетономешалок записывают ролики с воплями «надо!» и кричат, широко улыбаясь, «не подведи, отец родной, без тебя нам не жить!». Пусть бы загадили собой все информационное пространство, и Лукашенко имел бы возможность тихо сидеть, попивая чай, несколько месяцев: смотреть телевизор, посылать нарочного за лекарствами в аптеку, заказывать пиццу и смотреть с Кочановой, примостившейся в уголке с вязанием, хоккей.

Но Лукашенко все еще не понимает, в чем счастье. Он, как все последние годы, боится, что народ подумает, будто он совсем больной и плохонький. И лезет на экраны, изображая из себя бодрячка. Не знаю, какими стимуляторами накачивают его перед каждым выходом на улицу, но зрелище выходит неубедительное. Потому что люди давно уже злые, они не готовы забыть и простить, они жаждут реванша и пристально следят за каждым шагом и жестом самозванца в поисках слабости и немощности. К слову, и следить-то не особенно приходится – достаточно раз-другой бросить ленивый взгляд на монитор или экран, когда там кто-нибудь транслирует официальные мероприятия. И сколько бы Лукашенко ни напяливал на себя специально для фотосессий спортивную форму, коньки и лыжи, злой взгляд белоруса мгновенно отмечает все. Например, как на второй этаж на саммите СНГ подняться не смог, а поехал на лифте, хотя его товарищи резво скакали по лестнице, тоже будучи совсем не юными. Вечный таджикский вождь Рахмон старше на несколько лет, Токаев старше, Путин – ровесник, но все идут своими ногами. И по лестнице, и по Красной площади. И только Лукашенко на второй этаж едет на лифте, а по площади едет на электромобильчике, потому что на ходьбу сил нет. И разве фото в тренировочных штанах может кого-то обмануть?

Конечно, не может. Поэтому нужно время от времени совершать пару движений руками или ногами, имитирующих физическую активность. Причем не в чистом поле, чтобы не выглядеть идиотом, а среди людей. Конечно, проверенных и надежных, то есть пропагандистов. Они привычные, себя не выдадут, ржать громко не станут. Наверное, именно с этой целью и был придуман чемпионат по колке дров для пропагандистов – чтобы Лукашенко мог взять в руки топор и целых несколько секунд его удерживать. Потом он должен сказать правильные слова о том, что всякий мужик должен уметь колоть дрова, а всякая баба должна искать себе только такого, который колет их безостановочно и с удовольствием. И все, можно отдыхать на пеньке, пока пропагандисты будут создавать картинку веселого массового праздника – заниматься колкой, рубкой, раскряжевкой и добыванием огня трением. А специально для женщин – конкурс по колке дров сковородкой (это не моя фантазия, в их деревянном мире пропагандисток действительно заставили колоть дрова сковородой).

Кстати, этот чемпионат и придумали именно тогда, когда Лукашенко начал шататься, терять равновесие и сознание, а в народе появились упорные слухи о его нездоровье, которые до сих пор вместо опровержений получают лишь многочисленные подтверждения. Первая колка дров прошла в 2022 году, и с тех пор все приспособились: заранее подпиливают колоды, которые подсовывают Лукашенко, так что ему остается только чуть-чуть коснуться – и колода геометрически точно разлетается на нужное количество поленьев. Массовка заранее учит и репетирует реплики, которыми сопровождает процесс приближения вождя с топором к специально приготовленному бревну, чтобы вовремя гикнуть, свистнуть, заулюлюкать и восторженно запищать: «Вот это настоящий мастер-класс, спасибо!». Подмастерья зорко следят, чтобы случайное неподпиленное бревно не оказалось в радиусе действия топора. Цель проста: белорусы должны это увидеть и сказать что-нибудь вроде «да он еще вполне себе огурчик!». Но получается артель «Напрасный труд» - белорусы не верят.

Впрочем, кое-что полезное в этом есть: к лесоповалу лучше подготовиться заранее.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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