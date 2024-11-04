Аркадий Бабченко: Все рейхи рушатся 1 4.11.2024, 12:05

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Техника, которую помог купить известный журналист, уже воюет на территории РФ.

Известный журналист, писатель и волонтер Аркадий Бабченко, который вместе с эстонским фондом «SAB UA» помогает Вооруженным силам Украины, с начала полномасштабного вторжения России отправил около двухсот автомобилей и множество другой техники прямо на фронт.

В интервью сайту Charter97.org он рассказал о том, как начинал с закупки одежды и бронежилетов для ВСУ, а теперь дошел до поставок бронированной техники.

В разговоре Аркадий Бабченко также поделился мнением о российской системе, которая, по его словам, «кристаллизовалась» в новый рейх, а также оценил перспективы реакции Запада на участие Северной Кореи в войне:

— За эти три года мы где-то так миллиона на три евро отправили всевозможной помощи. Начинали мы, естественно, как и все — с бронежилетов, носков, зимней одежды, обуви и всего такого. А со временем дошли до гусеничной бронированной техники, сейчас вот Humvee покупаем, например. За это время мы отправили более двух сотнен автомобилей.

Мы не закупаем самые дешевые машины для пехоты, которые две недели проживут, месяц — и все. Наши авто идут к спецам, бойцам «Азова», морпехам, разведке — им нужны боле специфические машины, поэтому мы покупаем хорошие, стоимостью от 5-7 тысяч евро, а «скорые» могут и по 18 тысяч евро стоить. В каждый автомобиль мы забиваем груз — дроны, медикаменты, запасную резину, носилки. Недавно загружали «скорую» под завязку — весит более четырех тонн, но важнее, чтобы техника дошла до нужных ребят.

И вот таких машин мы отправили около двух сотен, стоимость одной такой загруженной машины может спокойно доходить до 50 тысяч евро. Также мы отправляем грузовики Saurer. Кажется, уже скупили все в Европе. Если брать по Эстонии, то мы точно скупили все Unimog, отправили два Sisu финских, это такой двухсоставной гусеничный плавающий вездеход. Мы отправляли в Украину лодки на воздушной подушке, снайперские комплексы. Были еще определенные вещи, про которые я сейчас не буду говорить, но в целом дофигища всего было.

На данный момент, я думаю, что мы сейчас являемся самым крупным фондом в Эстонии, при том, что нас всего 4-5 человек.

— Раньше в своем блоге вы часто писали, что «будете возвращаться в Россию на «Абрамсе». Сейчас техника, купленная вами и фондом SAB UA, оказалась в Курской области РФ. План минимум выполнен?

— Ну, «Абрамс» мы еще не купили, но на пути к этому, динамика меня устраивает. Сам я в Украину поехать не могу — как гражданина России не пускают. Как только война началась, я первую машину погнал, у меня еще прав не было, меня тогда и завернули. Мне как гражданину России нужно получить визу, а посольства граждан РФ во время ведения боевых действий не принимают. Нужно какое-то кумовство разводить, где-то через знакомых заходить.

Мне этого и делать нафиг не хочется, и нафиг уже и не надо сейчас, потому что солдат из меня объективно никакой. Мне уже 50 лет, ноги все переломаны, позвоночник весь в протрузиях, 50 метров пробегу и упаду. Но за эти три года я нашел свою нишу — оказалось, что я умею неплохо добывать деньги, чтобы закупать эту гусеничную технику и отправлять ее в Украину. Поэтому я на своем месте, а моя техника сейчас в Курске.

Вот буквально вчера парни из 501-го батальона сообщили, что машину нашу одну подбили, как раз в Курской области. Слава Богу, что все живы, но машине кирдык, будем искать замену. Так что да, план минимум уже выполнен, по крайней мере, наши машины в Курской области уже есть.

— Как человек, который столько времени наблюдает за путинской Россией, скажите, какие сегодня там болевые точки? На что сегодня давить?

— Там нет никаких болевых точек больше. Все, рейх кристаллизовался, рейх даже не в стадии разложения, наоборот, они сейчас только в стадии усиления. Путин придумал просто, по-моему, идеальную схему для ведения войны. Русских в целом эта война не трогает, они видят ее только по телевизору. В Белгород там иногда что-то прилетает, но и хрен с ним, самое главное — Москва, Питер, крупные такие города. Вот их эта война вообще не касается.

Цены выросли? Ну да, действительно, выросли, но какие-то китайские машины они там в кредит себе могут позволить. Москва это вообще город-сад сейчас стал, там никакой, не знаю, условный Сингапур и рядом не валялся и по комфорту, и по сервису, и по чему угодно. Там стекло, мрамор, бабла вагонище, а всю шваль они вычистили.

Кто хочет — едет воевать за бабло, если умирает, то семья, считай, обеспечена до конца жизни. На деньги от нефти можно нанимать на войну всех этих северных корейцев. И в таком состоянии они войну могут вести, блин, годами, если ничего не изменится.

— Что должно измениться, чтобы эти болевые точки все-таки появились?

— Обязательно когда-нибудь что-нибудь изменится, все рейхи рушатся. Ну как рушатся... По крайней мере — они сползают до состояния того же Ирана или Северной Кореи. Опять же, возьмем Иран — 40 лет под санкциями, ничего кроме песка и нефти, но ничего, режим аятолл вполне себе устойчив, все протесты задавливает спокойно. А сейчас начнется война с Израилем, так там патриотизм вообще возрастет.

Северокорейский режим — там вообще 70 лет траву едят, дохнут с голодухи, но ничего, режим существует. Так что диктатуры — это гораздо более устойчивые штуки, чем нам хотелось бы. Чтобы Япония перестала быть диктатурой или Третий Рейх прекратил существование, понадобились Хиросима с Нагасаки и Вторая мировая война.

— В войну в ближайшее время должны будут вступить северокорейские военные. Проснется ли Запад? Придет ли понимание, что нельзя потворствовать тиранам?

— Какие-то действия они будут делать, там Южная Корея направит кого-то из своих в Украину. Но каких других действий вы ожидаете? Санкции, какие можно было ввести, они введены. Что осталось у Запада? Объявлять двум ядерным державам, абсолютно полоумным, которые к этому готовились в течение 70 лет, ядерную Третью мировую войну? Этого делать никто не будет. Какие-то шаги будут предприниматься, но люфт остался уже очень небольшой.

— Что в рамках этого люфта можно предпринять?

— В США будут выборы президента. Если Трамп придет, то никто и предпринимать ничего не будет. Если останутся там демократы с Камалой, то дадут дальнобойной оружие, разрешат бить за 300 километров. Может быть, возможно.

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