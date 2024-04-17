Столтенберг призвал страны НАТО направлять помощь Украине 1 17.04.2024, 22:40

Киеву нужно больше оружия.

Страны НАТО, выбирая между собственным вооружением и помощью Киеву, должны выбирать Украину. Об этом заявил глава военно-политического союза Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

По словам Столтенберга, Украине нужно больше оружия. «Если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», – подчеркнул генеральный секретарь военного союза.

Столтенберг отметил, что на встрече обсуждалось усиление поддержки Киева, в том числе поставки систем противовоздушной обороны.

Вчера Дания объявила о новом пакете помощи Украине в размере около 300 миллионов евро. Ранее сегодня Нидерланды заявили, что выделят Киеву четыре миллиарда евро в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

Как рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, к предложению Праги присоединились 20 стран мира, которые собрали достаточно средств для закупки 500 тысяч артиллерийских снарядов для Киева.

С просьбой к государствам Евросоюза, НАТО и третьим странам об увеличении поддержки Украины также обратились глава Минобороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Предложение Берлина будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран «Группы семи» на этой неделе.