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В российском Воронеже прогремели взрывы

  • 18.04.2024, 0:21
  • 1,826
В российском Воронеже прогремели взрывы

Сообщается об атаке дронов.

В российском Воронеже сегодня, 17 апреля, прогремели взрывы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители заявили, что сегодня вечером в Воронеже раздались звуки взрывов.

Между тем губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем якобы обнаружен и обезврежен украинский БПЛА.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», - сказал он.

Напомним, сегодня ВСУ атаковали аэродром в Джанкое.

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