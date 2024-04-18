В российском Воронеже прогремели взрывы
- 18.04.2024, 0:21
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Сообщается об атаке дронов.
В российском Воронеже сегодня, 17 апреля, прогремели взрывы.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Местные жители заявили, что сегодня вечером в Воронеже раздались звуки взрывов.
Между тем губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем якобы обнаружен и обезврежен украинский БПЛА.
«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», - сказал он.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали аэродром в Джанкое.