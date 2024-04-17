Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое 1 17.04.2024, 22:58

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Он поблагодарил украинских воинов за их меткость.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска нанесли удар по аэродрому в оккупированном Джанкое.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

«Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому», - сказал президент Украины.

Он поблагодарил украинских воинов за их меткость и главкома ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции.

«Оккупант должен терять, и каждая их потеря — это сила Украины», - добавил президент.