Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое

Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое1
- 17.04.2024, 22:58
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Он поблагодарил украинских воинов за их меткость.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска нанесли удар по аэродрому в оккупированном Джанкое.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.
«Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому», - сказал президент Украины.
Он поблагодарил украинских воинов за их меткость и главкома ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции.
«Оккупант должен терять, и каждая их потеря — это сила Украины», - добавил президент.