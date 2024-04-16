Страшная авария под Минском: столкнулись автобус и фура
- 16.04.2024, 9:40
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Минимум 14 пострадавших.
На Смиловичском тракте под Минском столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие.
По предварительной информации пострадали 14 человек.
«На подъезде к Шабанам автобус городской и седельный тягач. У автобуса разбиты вся передняя часть и боковые стекла. Влетел в бок грузовику», – рассказал onliner.by один из очевидцев.
Другие сообщают о том, что в сторону места ДТП ехало несколько автомобилей скорой помощи. «Итого 8 скорых, 2 пожарных. Куда именно, непонятно, в сторону Шабанов»
Авария произошла на Смиловичском тракте, рядом с магазином «Белмаркет». ГАИ сообщает, что из-за ДТП со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого затруднено движение.