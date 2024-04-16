Автобус влетел в фуру под Минском: появилось видео 1 16.04.2024, 10:46

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Грузовик стоял на обочине с включенной «аварийкой».

Появилось видео ДТП с автобусом и фурой под Минском. Запись с видеорегистратора автобуса опубликовал Следственный комитет.

На ней видно, что грузовик стоит на обочине с включенной «аварийкой». Автобус движется по крайне правой полосе. При его приближении к грузовику происходит удар. Что именно произошло, сказать трудно.

«По предварительной информации, сегодня около 7 утра 55-летний водитель пассажирского автобуса, двигаясь по Смиловичскому тракту, въехал в стоящий на обочине седельный тягач Volvo», — говорится в сообщении СК.