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Лига чемпионов: «Бавария» принимает «Реал»

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  • 30.04.2024, 21:16
Лига чемпионов: «Бавария» принимает «Реал»

Матч начнется в 22:00 по минскому времени.

«Бавария» на своем поле сыграет с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало — в 22.00 по минскому времени.

Всего команды сыграли между собой 26 матчей. В 12 играх победу одержала «Бавария», в 11 — «Реал», еще 3 встречи завершились ничьей. Общий счет — 41 на 39 в пользу мюнхенцев.

На стадии 1/4 финала «Реал» прошел действующего победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити», а «Бавария» в двухматчевом противостоянии выиграла у «Арсенала». Ответная игра состоится 8 мая.

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