Нетаньяху пообещал провести операцию в Рафахе с перемирием или без 30.04.2024, 20:53

Биньямин Нетаньяху

Победа без зачистки города на юге сектора Газа невозможна, считает израильский премьер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести военную операцию в Рафахе — городе на юге сектора Газа — вне зависимости от того, будет заключено мирное соглашение с палестинским движением ХАМАС или нет. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Мысль о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, невозможна. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС — независимо от того, будет ли соглашение или нет», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что это необходимо для достижения «полной победы».

В конце апреля советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре приступит к наземной операции в Рафахе. По мнению израильских властей, в городе скрываются уцелевшие силы ХАМАС.