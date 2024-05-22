Недавние полярные сияния были самыми мощными за 500 лет 22.05.2024, 4:23

Ученые признаются, что будут изучать это явление на протяжении нескольких лет.

Северные сияния, которые наблюдались на Земле 10-11 мая, вероятно, были даже более впечатляющими, чем считалось. По словам ученых, они могут быть самыми сильными полярными сияниями, которые наша планета пережила с начала ведения наблюдений, сообщает Space.com.

Представители NASA заявили о том, что недавняя магнитная буря породила полярные сияния, которые могут «конкурировать с некоторыми из самых южных наблюдений полярных сияний в самой низкой широте за последние пять столетий». Делорис Книпп из Университета Колорадо в Боулдере, добавила, что широты, в которых сияния были видны, нельзя рассматривать как объективный показатель. Вместе с тем, эти данные позволяют сравнивать сияния, которые наблюдались на протяжении веков.

Северные сияния, как правило, наблюдаются в высоких широтах, например, Арктике и на севере Канады. Но 10 мая они переместились ближе к экватору. Причиной этого стала магнитная буря категории G5, она стала сильнейшей, накрывшей Землю, со времен Хэллоуина 2003 года.

В период с 3 по 9 мая Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала 82 «заметные» солнечные вспышки, возникшие в двух активных областях Солнца. Эти два скопления солнечных пятен были настолько сложными, что выбрасывали вспышки несколько раз в течение недели. Начиная с 7 мая, к Земле устремилось минимум семь корональных выбросов массы (КВМ), которые обрушились на нее 10 мая, когда и наблюдались самые сильные полярные сияния.

«Все КВМ прибыли практически одновременно, и условия были как раз подходящими для создания действительно исторического шторма», — заявила в своем заявлении Элизабет Макдональд, космический физик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Этот шторм был настолько сильным, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которое прогнозирует солнечные бури и их влияние на нашу планету, впервые за почти два десятилетия выпустило штормовое предупреждение. После получения предупреждения NASA перевело как минимум один свой спутник, ICESat-2, в безопасный режим. В агентстве также рассказали, что отключили некоторые приборы на других аппаратах.

Чтобы получить больше информации о событии, эксперты также изучают отчеты, предоставленные гражданскими учеными в рамках проекта NASA Aurorasaurus, который отслеживает полярные сияния по всему миру.

«Мы будем изучать это событие в течение многих лет. Это поможет нам проверить пределы наших моделей и понимание солнечных бурь», - заявила Тереза Ньевес-Чиншилла, исполняющая обязанности директора Бюро анализа космической погоды NASA от Луны до Марса.