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Грузовик влетел в дерево под Полоцком

  • 30.04.2024, 21:07
  • 1,462
Грузовик влетел в дерево под Полоцком

Водитель погиб.

Водитель грузовика погиб при столкновении автомобиля с деревом в Полоцком районе, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла днем 30 апреля на 12-м километре трассы Н3200 Полоцк — Ушачи. По предварительной информации, 47-летний водитель Shacman не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего автомобиль вылетел в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

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