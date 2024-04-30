Грузовик влетел в дерево под Полоцком 30.04.2024, 21:07

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Водитель погиб.

Водитель грузовика погиб при столкновении автомобиля с деревом в Полоцком районе, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла днем 30 апреля на 12-м километре трассы Н3200 Полоцк — Ушачи. По предварительной информации, 47-летний водитель Shacman не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего автомобиль вылетел в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.