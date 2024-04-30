Politico: Атаки дронов на НПЗ привели к дефициту бензина в РФ 5 30.04.2024, 21:13

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У Путина серьезные проблемы.

Волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России привела к тому, что закончился запас бензина.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей. По сравнению с предыдущими показателями выросли, только за последнюю неделю они выросли почти на 10 процентов.

Цены на бензин также достигли шестимесячного максимума – выросли более чем на 20 процентов с начала года. Это связано с тем, что из-за постоянных атак на НПЗ уменьшается поставка топлива, ведь все больше предприятий вынуждены приостанавливать производство.

Для России атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносит критический ущерб, ведь количество топлива уменьшилось не только для гражданских потребителей, но и для военной техники.

Заметим, что в 2023 году Россия была вынуждена наложить запрет на экспорт бензина и дизельного горючего из-за дефицита на внутреннем рынке. Однако на международном рынке российское топливо стоило дороже, чем внутри страны-агрессора. Потому посредники продавали бензин за границу на черном рынке.

Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами заставит Россию выбирать – наполнять средствами за бензин свой бюджет и таким образом спонсировать войну в Украине или обеспечить топливом своих военных и гражданских.