Путин находится о очень тяжелом положении 2 Виктор Каспрук

21.05.2024, 11:46

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Верный «соратник был прав.

Рупор путинского режима РИА Новости разместил статью «Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин». В ней верный соратник Путина, глава Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прямо угрожает Западу, если тот не прекратит свою помощь Украине.

Володин подчеркнул, что «Любое использование американского и европейского оружия для нападения на мирные города Российской Федерации потребует применения более мощного оружия для защиты граждан нашей страны». Интересно, где он увидел мирные города в России, которая уже более 2 лет ведет кровавую войну на территории Украины, уничтожает украинские города и села и убила огромное количество мирного украинского населения.

Володин отметил, что украинские законодатели пытаются убедить Соединенные Штаты разрешить Киеву использовать оружие, предоставленное США, для ударов по территории России. «Этот путь ведет к трагедии, которая может коснуться всего человечества, – сказал он, – западные политики должны осознать свою ответственность и сделать все, чтобы не довести ситуацию до глобальной катастрофы».

Трагедия уже есть – это война России в Украине. Но не Украина начинала эту кровавую и жестокую войну. Это точно в московском стиле – напасть на кого-то, а затем винить во всем жертву своего нападения. Так было в Грузии, так было в Сирии, и так сейчас происходит в Украине. Похоже, что руководители России живут в каком-то своем альтернативном мире.

Этот Володин тупо озвучивает нарративы Путина. Однако интересно было бы узнать, как это «специальная военная операция», вдруг переросла в войну «со всем миром”? Московиты слишком унижены своим провалом в Украине, потому и раскручивают историю о том, что они воюют с США, Европой и НАТО. Китайская марионетка Путин хочет одержать победу там, где не сможет этого сделать, поэтому в ход снова пошли угрозы. А как известно – сильный никогда не будет угрожать, потому что убежден в своей силе.

При этом российские генералы знают, что Россия не может завоевать Украину, а ее шансы выиграть войну против США и НАТО – около нуля процентов. Непонятно, зачем вся эта воинственная риторика путинских политических слуг типа Володина. Ведь сейчас Российская Федерация даже уже не «бумажный тигр», которой ее можно было считать до начала большой войны. Она не больше, чем большая рыхлая крыса, пока владеющая ядерным оружием. И не больше.

Володин был бы прав, если бы сказал, что Путин втянул Россию в войну с Западом, но он верный вассал диктатора, поэтому невозможно было ожидать, чтобы из его уст прозвучал хоть грамм правды. Пытаясь на руинах СССР построить новую Российскую империю, кремлевцы заранее уже посчитали Украину ее частью, и никак не могут смириться с тем, что этот проект терпит крах.

Москва совершила противостояние с Америкой и Европой главным фактором своей внутренней политики, и теперь ей некуда отступать. Путин замахнулся на силовое изменение современного международного порядка, и любое соглашение с Россией всегда бутафория и обман. О чем можно договариваться с теми, кто никогда не придерживается достигнутых ранее договоренностей.

Но когда мы говорим о террористической войне России, то необходимо понимать, что цель Путина и его преступной камарильи не только уничтожить государственность Украины. Он хочет восстановить Российскую империю, статус РФ как великого государства и сферы влияния, которые Россия драматически для него потеряла более 32 лет назад, с распадом Советского Союза в декабре 1991 года. И он дал это ясно понять.

По сути – это уже третья мировая война, только в начале ее холодного состояния. Ведь прошло больше 2 лет, и нет никакой тенденции, что она может закончиться быстро. Кроме того, помощь Китая, Ирана и Северной Кореи в Российской Федерации стала прямым вмешательством, и это уже более понятно и тем, кто раньше предпочел бы верить, что Пекин, как он публично декларирует, придерживается нейтралитета. Впоследствии Китай пожалеет, что присоединился к империалистическим реваншистским колонизаторам. Но сейчас Си Цзиньпин считает, что он хитрее всех, и все его дальнейшие намерения очень трудно спрогнозировать.

Искривленная имперская ментальность режима Путина, побуждает продолжать обвинять Украину и Запад в своих преступлениях. Следует вспомнить, что диктатор начал полномасштабное вторжение и геноцид украинцев после бессмысленного ультиматума России НАТО, требуя, чтобы из Североатлантического альянса вышли все присоединившиеся к нему страны после 1997 года. И всё время Россия регулярно повторяет свои ядерные угрозы.

Возможно, россиянам стоит задуматься над этим заявлением Володина, и определиться, как они действительно относятся к тому, что Путин втянул их в глобальный конфликт. Единственный способ остановить такие тоталитарные государства, как Российская Федерация от захвата других стран, – это дожать их экономически. Чтобы ее население, наконец, почувствовало на себе, что война в Украине ведется за счет резкого ухудшения их уровня жизни и благосостояния. Видно, что иначе они ничего не поймут.

По-другому до россиян никак не дойдет, что Путин не только атакует и дестабилизирует регион Восточной Европы. Он еще грубо нарушает нормы мирового порядка, которые были установлены после второй мировой войны, а это требует адекватные этой угрозе ответы. Хотя вообще выглядит странным, грозите эскалацией, когда вы уже сами давно эскалируете.

Когда НАТО не вмешается в эту войну, Россия найдет более жестокие способы убить больше мирных украинцев. Человечество учится на прежних ошибках, последствиях прошлых ужасающих войн. И если Российская Федерация смогла бы уничтожить Украину, следующими целями были Грузия и Молдова. После этого Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Можно сказать, что Путин сделал фальстарт, о котором он уже возможно и сожалеет. Если бы диктатор продолжал придерживаться стратегии, которую он выработал для себя раньше в отношении Украины, поддерживая там пятую колонну, финансируя и засылая на ее территорию диверсантов под видом сепаратистов для дестабилизации Украинского государства, то мог бы добиться куда больших успехов, чем сейчас. Идти ва-банк с широкомасштабным вторжением было плохим решением, и теперь он застрял в войне, которая разрушает все прежние позиции, которые Россия имела до того в мире.

Также во внутренней политике Путин находится в очень тяжелом положении. Сохранение его власти теперь напрямую зависит от того, как долго он будет способен вести свою террористическую войну в Украине. Если бы он отступил, российские элиты перестали бы прислушиваться к нему и выполнять поступающие из Кремля приказы. Он попал в замкнутый круг, который создал своими руками.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что Западу нужно было действовать совсем иначе, когда Путин пересек границу и Московия совершила широкомасштабное вторжение в Украину. Правилом должно стать глобальное коллективное единство в тот момент, когда любая нация нарушает установленные международные правила и законы. Так же, как после трагедии 7 октября 2023 года в Израиле все демократические государства должны были объявить войну ХАМАС. Но и в этот раз ничего подобного не произошло.

Кремлевцы долго притворялись хорошими ребятами, и западники предпочитали этому верить, хотя для этого не было никаких оснований. В конце концов это лишь усилило желание Путина воспользоваться наивностью и недальновидностью Вашингтона и Брюсселя. Теперь же на Западе придерживаются стратегии дозированной помощи, которая не только убивает украинцев, но и в итоге стоит гораздо дороже, чем если бы помощь Украине оказывалась в соответствии с потребностями фронта. А с диктатором нужно бороться, как с маньяком, массовым убийцей, который совершил геноцид украинцев.

Может, это для кого-то будет не совсем приемлемым сравнением, но через почти 2 тысячи лет московиты хотят сделать с украинцами то, что было сделано врагами с еврейским народом. Выгнать украинцев из их собственной земли.

Возможно, именно сквозь эту призму следует рассматривать войну России в Украине. Ведь в результате войны уже миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу, а Путин мечтает о том, чтобы их в Украине не осталось совсем, чтобы потом заселить наши земли пришлыми россиянами. Как это уже было с евреями, когда на их территории претендуют палестинцы, которые в свое время были придуманы КГБ в Москве на Лубянке для того, чтобы не дать израильтянам спокойно жить и работать в своем преуспевающем государстве.

Если дальше продолжать проводить параллели между Израилем и Украиной, то в XXI веке исламистские террористы из ХАМАС хотят уничтожить Израильское государство, а имперские террористы из Российской Федерации – независимое Украинское государство.

Запад не должен позволить российскому сумасшедшему медведю выиграть войну в Украине, потому что тогда диктатор продолжит вторжение и на другие европейские земли. Несмотря на то, что Россия самая большая по территории страна в мире, она одновременно является одной из наименее заселенных.

Зачем московцам еще территории не понятно, когда они никак не могут навести порядок на тех, что уже успели заграбастать у других народов. Но русская патологическая алчность подталкивает их ко все новым авантюрам. И на этот раз все может окончиться вполне прогнозируемым развалом Российской Федерации.

Очевидно, что Путин никогда добровольно не признает свою вину. Необходимо создать для РФ такую критическую ситуацию, чтобы он был вынужден вывести свои войска с оккупированных украинских территорий. Москва понимает только силу, поэтому сила должна быть применена по отношению к тем, кто нацелился на перекраивание существующего мирового порядка. Мегаманьяка нужно остановить в Украине.

Виктор Каспрук, wordpress.com