Украинские вертолеты Ми-8МТ атаковали оккупантов неуправляемыми ракетами 21.05.2024, 11:32

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Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских пилотов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что, заходя на позицию для атаки, пилоты пролетают над меловыми скалами вблизи Белокузьминовки.

«Украинские Ми-8МТ несутся вдоль нашего «Гранд-Каньона» - меловых скал Белокузьминовки, что рядом с Константиновкой Донецкой области. Когда-то украинским казакам эти скалы служили как смотровая башня, а вскоре в этом Краматорском ландшафтном парке снимут еще не один художественный фильм», - отмечает в комментарии автор публикации.

Скалоподобное обнажение верхнего мела, или Меловые Белокузьминовские скалы, Белокузьминовские столбы - геологический памятник природы местного значения, меловые скалы расположены в 500 м от центра села Белокузьминовка Константиновского района, Донецкая область, в 15 км к востоку от Краматорска. Заповедная площадь составляет 0,35 гектара, под охраной с 1972 года.