Мелкий путинский бес Александр Невзоров

21.05.2024, 11:17

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Александр Невзоров

Иран счастлив.

Судя по множеству примет - Иран счастлив.

Да, есть фанатики, есть запуганные, есть безмозглые. Они изображают скорбь.

Но Иран молодой - тайно ликует; ибо тяжко и глупо жить по указке злобных и наглых дементников в чалмах.

Как бы Ибрагим Раиси не был кровав и мерзок - он останется в истории, как «мелкий припутинский бес».

Его смерть - несомненный подарок и шанс народу Ирана всколыхнуться и изгнать людоедов.

Это будет нелегко, и возможно, кроваво.

Людоеды и сами хотят еще полюдоедить, да и Кремлю жизненно важно, чтобы Иран оставался «мировым позорищем» и логовом террористов.

Иран свободный, современный и развитой - тут же пошлет Москву к чертям собачьим.

Но наступит тот день, когда вслед за «мелким бесом» - уйдет и «бес главный».

Тот самый, что, пока очень успешно дирижирует нагноением мира.

«Ибо гной - пища его, а смерть - радость его».

Александр Невзоров, «Телеграм»