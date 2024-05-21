Мелкий путинский бес
- Александр Невзоров
- 21.05.2024, 11:17
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Иран счастлив.
Судя по множеству примет - Иран счастлив.
Да, есть фанатики, есть запуганные, есть безмозглые. Они изображают скорбь.
Но Иран молодой - тайно ликует; ибо тяжко и глупо жить по указке злобных и наглых дементников в чалмах.
Как бы Ибрагим Раиси не был кровав и мерзок - он останется в истории, как «мелкий припутинский бес».
Его смерть - несомненный подарок и шанс народу Ирана всколыхнуться и изгнать людоедов.
Это будет нелегко, и возможно, кроваво.
Людоеды и сами хотят еще полюдоедить, да и Кремлю жизненно важно, чтобы Иран оставался «мировым позорищем» и логовом террористов.
Иран свободный, современный и развитой - тут же пошлет Москву к чертям собачьим.
Но наступит тот день, когда вслед за «мелким бесом» - уйдет и «бес главный».
Тот самый, что, пока очень успешно дирижирует нагноением мира.
«Ибо гной - пища его, а смерть - радость его».
Александр Невзоров, «Телеграм»