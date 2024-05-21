В Минске задержали «дерзких разбойников» 21.05.2024, 11:27

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Преступники тщательно отрепетировали схему.

Минская милиция задержала трех подозреваемых в дерзком разбое. Как рассказали в ведомстве, к ним обратился иностранец, на которого напали неизвестные и похитили больше $50 тысяч.

Накануне мужчина связался в интернете с незнакомцем и договорился с ним о покупке криптовалюты ниже рыночной стоимости. При встрече на улице Одоевского в Минске «продавец» попросил иностранца проследовать в подъезд, чтобы попасть в офис.

На втором этаже жилого дома уже ждал сообщник незнакомца. По информации милиции, злоумышленники распылили в лицо жертве газ из перцового баллончика, украли деньги и сбежали.

Позже подозреваемые, 34-летний минчанин и двоие жителей Жодино 29 и 30 лет, были задержаны. Как рассказали в МВД, фигуранты «тщательно отрепетировали преступную схему». После публикации объявления в интернете они «основательно выбирали неприметное место» для нападения, продумывали пути отхода, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По информации МВД, злоумышленники не раз отработали сценарий нападения, для конспирации не брали с собой мобильные телефоны. «Уже после реализации умысла покинули двор не в салоне, а в грузовом отсеке минивэна, чтобы остаться незамеченными», — дополнили в милиции.

Следователи возбудили уголовное дело за разбой.