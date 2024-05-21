Под Минском продают стильный дом на берегу реки 21.05.2024, 12:09

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С гаражом и баней.

В 18 километрах от Минска в Раковском направлении продается двухэтажный коттедж с гаражом и гостевым домиком-баней. Этот вариант стоит рассмотреть в первую очередь тем, кто ищет готовое к проживанию загородное жилье без дополнительных затрат — в доме сделан стильный интерьер с практически новой мебелью, имеется вся необходимая бытовая техника, пишет realt.by.

Посмотреть этот дом можно в агрогородке Чачково на улице Адама Мицкевича. В шаговой доступности имеются продуктовые магазины, детский сад, школа, церковь. Всего в пяти минутах ходьбы — река Птичь.

Дом построен в 2020 году, из блоков. Фасад утеплен и оштукатурен, на крыше — битумная черепица. К строению прилегает большая терраса.

Коттедж идеально подойдёт для большой семьи — он двухэтажный, на 283 квадрата. К нему пристроен большой отапливаемый гараж на две машины.

В доме четыре просторные жилые комнаты, кухня-гостиная на 65 квадратов с камином и три санузла (один из них в мастер-спальне).

Интерьер в современном стиле, полностью обставлен мебелью и укомплектован брендовой бытовой техникой.

Во всех спальнях уложен ламинат 33 класса, в санузлах и полы первого этажа — керамогранит. На второй этаж ведет монолитная лестница со ступенями из натурального дуба.

Отапливается дом газовым котлом, канализация и водопровод центральные. Так же в резерве имеется собственная скважина — на случай отключения воды в поселке. Сделаны выводы для подключения резервного питания (генератора) в случае отключения электричества.

На первом этаже установлена водяная система подогрева пола, во всех комнатах — инверторные кондиционеры с управлением через Wi-fi. Крыльцо дома оснащено системой антиобледенения.

В доме спутниковое ТВ, подведено оптоволокно. На участке установлена система видеонаблюдения на 8 камер, подсветка с датчиками движения.

На участке имеется еще и гостевой дом с баней площадью 32,4 м2. В нем обустроены уютная кухня, комната отдыха, парилка с душем, санузел. Здесь установлен бойлер горячей воды, сделаны полы с электрическим подогревом. Рядом организовано патио с зоной барбекю, летней кухней и плитой на дровах.

Участок просторный, ровной прямоугольной формы в 15 соток, огорожен забором из металлопрофиля.

Территория благоустроена: высажен газон, растут плодовые деревья, декоративные кустарники, есть небольшой огород.

За этот вариант готового жилья просят 269 000 долларов.