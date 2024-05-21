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ЕС: Политзаключенные в Беларуси должны быть освобождены и реабилитированы

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  • 21.05.2024, 11:37
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ЕС: Политзаключенные в Беларуси должны быть освобождены и реабилитированы

Безоговорочно.

21 мая в Международный день солидарности с белорусскими политическими заключенными Европейская служба внешних действий (ЕСВД) заявила, что Европейский союз «выступает на стороне народа Беларуси».

«Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены и реабилитированы. Все виновные должны быть привлечены к ответственности», — потребовала ЕСВД на своей странице в Х.

Белорусские правозащитники объявили 21 мая Днем солидарности с политзаключенными неслучайно — в этот день в 2021 году в шкловской колонии № 17 (Могилевская область) при загадочных обстоятельствах умер активист Витольд Ашурок. С тех пор в неволе скончалось еще не менее пяти человек.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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