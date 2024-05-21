Украинцы создали «средство три в одном» против оккупантов
- 21.05.2024, 11:56
На что способен универсальный робот Mangust.
Разработчики из Черкасс создали многофункциональную роботизированную наземную платформу Mangust, которая может выполнять логистические задачи, осуществлять дистанционное минирование, а также использоваться в качестве дрона-камикадзе.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале разработчика «Багги Мангуст».
На видео можно увидеть, что беспилотник имеет высокую проходимость и легко преодолевает препятствия в виде небольших холмов, кустов и автомобильных шин. Впереди и сзади платформы можно установить мины, которые фиксируются специальными замками. Дрон также оснащен специальным контейнером, в котором можно перевозить боеприпасы, провиант или другую полезную нагрузку. В одном из отрывков видео показано, как беспилотник перевозит человека.
Технические характеристики платформы:
размеры 1000х1050х900 мм;
Вес 135 кг;
максимальная скорость 10 км/ч;
скорость крейсерская 7 км/ч;
связь видео до 500м;
связь управления до 2000 м;
мачта с антенной 4,25м;
время работы в смешанном цикле до 6 часов.
На официальном сайте разработчика Mangust заявлен как универсальная платформа, которая может дистанционно минировать территорию, выполнять функции обеспечения и наносить удары. Стоимость аппарата составляет 4600 долларов.
Напомним, платформа современных украинских изделий и изобретений военного времени Brave Inventor ранее сообщала, что в Украине разработали дрон на универсальной гусеничной платформе, который может использоваться для минирования, разведки и нанесения ударов. Дрон гарантированно работает на расстоянии одного километра, обладает высокими ходовыми характеристиками, а также высокой грузоподъемностью при компактных размерах.