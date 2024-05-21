Украинцы создали «средство три в одном» против оккупантов 21.05.2024, 11:56

На что способен универсальный робот Mangust.

Разработчики из Черкасс создали многофункциональную роботизированную наземную платформу Mangust, которая может выполнять логистические задачи, осуществлять дистанционное минирование, а также использоваться в качестве дрона-камикадзе.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале разработчика «Багги Мангуст».

На видео можно увидеть, что беспилотник имеет высокую проходимость и легко преодолевает препятствия в виде небольших холмов, кустов и автомобильных шин. Впереди и сзади платформы можно установить мины, которые фиксируются специальными замками. Дрон также оснащен специальным контейнером, в котором можно перевозить боеприпасы, провиант или другую полезную нагрузку. В одном из отрывков видео показано, как беспилотник перевозит человека.

Технические характеристики платформы:

размеры 1000х1050х900 мм;

Вес 135 кг;

максимальная скорость 10 км/ч;

скорость крейсерская 7 км/ч;

связь видео до 500м;

связь управления до 2000 м;

мачта с антенной 4,25м;

время работы в смешанном цикле до 6 часов.

На официальном сайте разработчика Mangust заявлен как универсальная платформа, которая может дистанционно минировать территорию, выполнять функции обеспечения и наносить удары. Стоимость аппарата составляет 4600 долларов.

Напомним, платформа современных украинских изделий и изобретений военного времени Brave Inventor ранее сообщала, что в Украине разработали дрон на универсальной гусеничной платформе, который может использоваться для минирования, разведки и нанесения ударов. Дрон гарантированно работает на расстоянии одного километра, обладает высокими ходовыми характеристиками, а также высокой грузоподъемностью при компактных размерах.