Три крупных ТЦ Полоцка и Новополоцка выставили на аукцион 30.04.2024, 22:16

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Когда пройдут торги.

Три крупных торговых центр в Полоцке и Новополоцке выставлены на торги.

Об этом сообщает портал Realt.by, уточняя, что объекты ранее принадлежали компаниям, связанным с бизнесменом, ранее обвиненном в неуплате налогов, легализации преступных доходов и сокрытии выручки.

«Напомним, что по данным Комитета госконтроля, бизнесмен Владимир Захаров организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию субъектов хозяйствования, применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними выручку от сдачи имущества в аренду. В результате бюджет не досчитался более 420 тысяч рублей налогов. Кроме того, бизнесмен вывел с расчетного счета предприятия и обналичил 3 миллионов рублей, не заплатив с них 320 тысяч подоходного налога. В прошлом году на имущество всех обвиняемых (в уголовных делах фигурирует еще несколько человек) наложили арест − речь идет о 68 объектах недвижимости стоимостью не менее 92 миллионов евро», - пишет портал.

Сообщается, что в Новополоцке продается крупнейший в городе торгово-рыночный комплекс «Стрелецкий Капитал», площадью почти 10 тыс. кв м. Начальная стоимость двухэтажного здания составляет 20,3 млн руб.

Еще два торговых центра площадью 11 тыс. кв м и 7 тыс. кв м, фактически являющихся одним комплексом, продаются в Полоцке — речь идет о «Стрелецком Манеже». Начальная стоимость первого здания составляет 23,9 млн руб., второго 15,9 млн руб.

Электронные торги по всем объектам назначены на 21 мая.