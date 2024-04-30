В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России 30.04.2024, 22:04

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Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию Трибунала.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как заявили в украинском МИД, это «важный практический шаг» на пути к созданию спецтрибунала по преступлениям, совершенным Россией.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и дальше будет работать над тем, чтобы полноценно функционирующий трибунал осуществил справедливое правосудие.

«Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, стремящихся жить в мирном и безопасном мире», - написал он.