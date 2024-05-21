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Европейская комиссия объявила повышение цен на шенгенские визы

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  • 21.05.2024, 15:12
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Европейская комиссия объявила повышение цен на шенгенские визы

Сколько придется платить белорусам с 11 июня?

Европейская комиссия решила увеличить плату за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (виза типа С) на 12%. Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Как рассказали в ведомстве, новая цена начнет действовать 11 июня 2024 года. Для взрослых сбор за выдачу составит 90 евро (315,2 белорусских рубля по курсу Нацбанка на 21 мая), для детей от 6 до 12 лет — 45 евро (157,6 рубля). Для детей до 6 лет получение шенгенской визы бесплатное.

Виза типа С предполагает нахождение в стране Европейского союза (ЕС), где действует Шенгенское право, не более 90 суток на протяжении любого периода в 180 дней. В целом же, плата за шенгенскую визу зависит от ее типа и страны, которая выдает визу.

«В настоящее время для белорусов нет никаких изменений по стоимости виз», – прокомментировали изменение цен порталу Tochka.by в пресс-службе посольства Франции в Минске.

Однако там дополнили, что информацию по изменению платы за шенгенские визы опубликуют 22 мая в официальном журнале ЕС.

Как отметило издание The Economic Times, повышение цен последовало за пересмотром визовых сборов в декабре 2023 года, который проводят раз в три года. Причинами увеличения сборов в ЕС назвали инфляцию и зарплаты госслужащих. Последнее повышение было в феврале 2020 года, когда комиссии выросли с 60 до 80 евро.

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