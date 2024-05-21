Украинский летчик рассказал, что могло произойти с вертолетом президента Ирана 21.05.2024, 15:21

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Роман Свитан

Вертолет можно легко вывести из строя.

Американский вертолет Bell-212, на борту которого летел президент Ирана Ибрахим Раиси, попал в аварию недалеко от границы с Азербайджаном.

Что могло произойти с вертолетом главы Ирана? Этот вопрос сайт Charter97.org задал летчику-инструктору и полковнику Вооруженных сил Украины в запасе Роману Свитану:

— Дело в том, что борту Раиси было более 40 лет. Да, он американский, вопросов нет. Если американские борты полноценно обслуживать, то он может летать и 50, и 70 лет.

Если страна находится под санкциям, то на них летать нельзя: узлы и агрегаты любого летательного аппарата напряжены. Если нет достаточного обслуживания, особенно вертолетов, то они очень быстро выходят из строя. Это серьезная проблема.

С одной стороны, это аппарат, который лучше российских на голову, но без полноценного обслуживания возникли проблемы.

На мой взгляд, основной вариант того, что случилось, как раз отказ техники.

— Есть ли вероятность того, что падение вертолета — работа иностранных спецслужб или следствие внутриполитической борьбы в Иране?

— Дело в том, что вертолет очень легко вывести из строя. Это летательный аппарат без механизма планирования, в отличие от самолета.

Самолет сложнее вывести из строя, чем вертолет. В вертолете на порядок больше механизмов для создания аварийной обстановки, чем на самолете.

Очень сложно уже после аварии отследить, что именно вышло из строя. Именно поэтому вертолеты очень редко используются первыми лицами для перемещения.

Есть американские «вертушки», но они специально сделаны так, чтобы бы их было практически невозможно вывести из строя. Например, у них усилены двигатели.

Главой Ирана же использовался рядовой американский вертолет. Здесь 50 на 50: отказ техники и диверсия.

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