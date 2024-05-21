Произошла огромная утечка данных из Realt.by

Произошла огромная утечка данных из Realt.by1
- 21.05.2024, 15:38
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Могли быть украдены данные 900 тысяч человек.
Центр персональных данных сообщает о нарушении системы защиты персональных данных ООО «РиэлтБай» — портала жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси.
Предполагаемое количество субъектов персональных данных, затронутых инцидентом, — 900 тысяч человек.
Центр рекомендует пользователям изменить логины и пароли от аккаунтов соответствующих интернет-ресурсов: realt.by, kvartirant.by, mls.realt.by в мобильном приложении Realt и других сервисах и электронных ресурсах, принадлежащих оператору.
Центром проводится проверка.