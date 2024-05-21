Бойцы ВСУ одним снарядом подожгли посадку с россиянами в Харьковской области 21.05.2024, 15:03

Мощное видео.

Бойцы подразделения ВСУ «Paskuda group» из противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать оккупантов. Об этом 3 ОШБр рассказали в Telegram.

Как сообщают бойцы, ударный дрон был оборудован зажигательным снарядом, которым попали прямо по позиции оккупантов. Произошла детонация и возгорание вражеского боекомплекта и топлива в лесопосадке.

Также на ходу дрон залетел в грузовик, который доставлял россиян.

С помощью FPV-дрона был уничтожен крупнокалиберный пулемет ДШК, комплекс наблюдения и миномет противника.

Всего, за последнюю неделю Третья штурмовая поразила более 30 единиц техники и ликвидировали до 500 россиян.

Так, 338 россиян были ранены, а 120 навсегда остались лежать в украинской земле.

Бойцы ударили по вражескому КСП и уничтожили переправу оккупантов. Сбили 4 ударных БпЛА «Ланцет» и 1 разведывательный «Орлан». Привели в негодность значительное количество брони, среди которой «Тигр», БТР-80, БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ и более десятка тяжелой автомобильной техники. Поразили также танк Т-80 и САУ «Нона».