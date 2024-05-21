Медведев остался недоволен 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.05.2024, 15:15

4,938

Страшный трус не отвечает на вполне обычные вопросы.

Бездельнику Медведеву работы нет. Ни на что не способен. Праздно вопрошал «Алису». Его почему-то интересовало, где памятники Бандере в Украине.

Вам это зачем, Медведев? Цветы, что ли желаете, веером разослать? Или, покрыв лицо камуфляжной краской, отправитесь со взрывчаткой через линию фронта по адресам? Свои же задержат, сочтут за диверсанта.

Неважно. Ответами «Алисы» Медведев остался недоволен. Не понравилось ему, что «Алиса» обходит стороной острые политические вопросы: «Этот прообраз ИИ - страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы». Медведев, кстати, еще одной темой страшно озаботился – расстоянием от Белгорода до Киева.

«Алиса» несколько лет назад откровенно отвечала на вопросы о Путине. Пришлось «Яндексу» заклеить рот «Алисе». Теперь Медведев снова хочет откровенности. Но если «Алиса» опять разговорится …

Как, например, она ответит на вопрос: «Каково сегодня расстояние от Медведева от тосканских виноградников? Бесконечность?»

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»