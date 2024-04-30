«Утерянные» работы братьев Гримм нашли в библиотеке польского Университета имени Адама Мицкевича 1 30.04.2024, 21:27

Якоб и Вильгельм Гримм

Считалось, что они были затеряны после Второй мировой войны.

Исследователи нашли работы братьев Гримм в библиотеке Университета имени Адама Мицкевича. Тексты считались потерянными во время Второй мировой войны, сообщает Heritage Daily.

Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, были немецкими учеными, которые собирали и публиковали сказки немецкого фольклора, такие как «Гензель и Гретель», «Принц-лягушка», «Красная Шапочка», «Рапунцель», «Румпельштильцхен» и «Спящая красавица». Наследие братьев Гримм включает в себя легенды, повести и народные сказания. Большинство из них не задумывались как детские сказки.

Многие работы братьев Гримм считались утерянными после Второй мировой войны. Но теперь в библиотеке Университета имени Адама Мицкевича удалось обнаружить 27 оригинальных томов.

Работы состоят из редких печатных и уникальных изданий, которые являются особо ценным источником, показывающим исследовательские методы, которые использовались братьями. В сносках и указателях оба брата предоставляли письменный исходный материал, а также рукописные примечания и аннотации.

«Долгое время считалось, что тома, найденные в университетской библиотеке, были утеряны во время Второй мировой войны. Их вклад в развитие современных исследований литературной и научной деятельности братьев имеет значительную ценность. Сам факт их обнаружения позволяет нам полагать, что в книжных собраниях библиотеки могут находиться и другие тома, принадлежавшие частной книжной коллекции Якоба и Вильгельма Гримм», - заявили исследователи.

Считается, что тома попали в университетскую библиотеку в Познани в послевоенный период из-за перемещения библиотечных фондов.