закрыть
30 апреля 2024, вторник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Грузии продолжаются митинги против «закона об иноагентах»

1
  • 30.04.2024, 22:19
В Грузии продолжаются митинги против «закона об иноагентах»

Были стычки с полицейскими.

Во вторник, 30 апреля, у здания парламента Грузии в Тбилиси продолжается очередная акция протеста против принятия закона О прозрачности иностранного влияния (закона об «иноагентах»).

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Митинг против второй попытки партии власти Грузинская мечта принять законопроект об «иноагентах» проходит в Тбилиси 16-й день подряд.

На акции протеста видны флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, критикующими власть и намекающими на ее связи с Россией.

Во время протеста не обошлось без стычек между митингующими и правоохранителями. Полиция оттеснила граждан от бокового входа в парламент. На месте мобилизован отряд специального назначения, а также спецтехника.

Участники митинга скандировали в сторону депутатов от Грузинской мечты, которые выходили из здания парламента: «Русские», «Рабы».

Министерство внутренних дел призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей во избежание «искусственной эскалации событий».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох