В Грузии продолжаются митинги против «закона об иноагентах» 1 30.04.2024, 22:19

Были стычки с полицейскими.

Во вторник, 30 апреля, у здания парламента Грузии в Тбилиси продолжается очередная акция протеста против принятия закона О прозрачности иностранного влияния (закона об «иноагентах»).

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Митинг против второй попытки партии власти Грузинская мечта принять законопроект об «иноагентах» проходит в Тбилиси 16-й день подряд.

На акции протеста видны флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, критикующими власть и намекающими на ее связи с Россией.

Во время протеста не обошлось без стычек между митингующими и правоохранителями. Полиция оттеснила граждан от бокового входа в парламент. На месте мобилизован отряд специального назначения, а также спецтехника.

Участники митинга скандировали в сторону депутатов от Грузинской мечты, которые выходили из здания парламента: «Русские», «Рабы».

Министерство внутренних дел призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей во избежание «искусственной эскалации событий».