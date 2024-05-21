Маленькая ракета: самый быстрый MINI показали до презентации 21.05.2024, 14:20

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Фото: BMW

Впервые вместе с бензиновой версией предложат электрический вариант.

Линейку MINI Cooper нового поколения вскоре пополнит топовая заряженная версия John Cooper Works (JCW). Она выйдет на рынок осенью, но уже 1 июня два авто выйдут на старт 24-часовой гонки на немецком автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщается на официальном сайте BMW Group.

Модель предложат в бензиновой и электрической версиях

Фото: BMW

Новый MINI JCW показали на первых официальных фото. Хэтчбек оклеили камуфляжной пленкой, однако его дизайн можно разглядеть.

От стандартной модели заряженный MINI JCW отличается измененной решеткой радиатора, обвесом, задним спойлером и диффузором. Также установлены 17-дюймовые диски с шинами Pirelli P Zero.

Салон MINI JCW 2024 не показали, но по аналогии с моделью предыдущего поколения внутри установят спортивные сиденья, а также изменят внутреннюю отделку.

Хэтчбек получил обвес и антикрыло

Фото: BMW

Фото: BMW | Mini JCW выйдет на рынок осенью

Заряженный хэтчбек MINI предложат не только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, но и в электрической версии. Мощность обоих вариантов составит примерно 220-250 сил. Конечно же, доработают ходовую автомобиля и установят увеличенные тормоза.