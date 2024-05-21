В черной куче сидит чумазый Путин Андрей Окунь

21.05.2024, 14:14

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Андрей Окунь

По России начнет колесить веселый бронепоезд.

На самом деле любопытно представить, какие изменения произойдут в привычках Путина после новости о смерти его иранского коллеги. Нужно ведь учитывать и возраст нашего адепта народосбережения. Годы идут, мозг не молодеет, а деменция и старческий маразм соответственно все ближе.

Поэтому не удивлюсь, если в какой-то момент Путин посмотрит на то, как внезапно кончился Раиси, поймет, что настала пора радикальных перемен, да и запустит колоссальную стройку великого бронепоезда по примеру дорогого товарища Кима.

И начнет президент многомесячное турне по стране: от Петербурга до Владивостока. Поезд, разумеется, будет состоять из тысячи вагонов, чтобы никто не смог вычислить, в каком именно находится Путин.

Или президентский поездной кортеж и вовсе зашифруют под обычный товарняк с углем. Кто же поверит, что в черной куче сидит чумазый президент? Короче хитростью будет брать коварных западных сателлитов.

И, конечно, поезд не будет делать никаких остановок, чтобы не дай бог бомбу не заложили или ракетой по стоячему не ударили. Тогда правда, чиновникам, спешащим на совещания, президентский поезд придется с разбегу брать, но это ничего. Как раз подтянутся, животы сбросят, под стать военному времени будут.

В общем, здорово заживем. Весело.

Андрей Окунь, «Телеграм»