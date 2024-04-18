«Бавария» и «Реал» вышли в полуфинал Лиги чемпионов 18.04.2024, 0:58

Немцы победили «Арсенал», испанцы обыграли «Манчестер Сити» в серии пенальти.

«Бавария» дома со счетом 1:0 обыграл английский «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Мяч на 63-й минуте забил Йозуа Киммих. Первая игра прошла в Лондоне 9 апреля и завершилась со счетом 2:2.

В другом четвертьфинальном матче действующий победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» не сумел выйти в полуфинал, уступив испанскому «Реалу» в серии пенальти. Встреча прошла в Манчестере.

Первый матч завершился вничью со счетом 3:3. Основное время ответной встречи закончилось со счетом 1:1, в составе гостей гол забил Родриго (12-я минута), у «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брюйне (76). В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии пенальти «Реал» одержал победу - 4:3.

В полуфинале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Пари Сен-Жермен». В другом полуфинале мадридский «Реал» сразится с «Баварией».

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).