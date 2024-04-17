ПСЖ и дортмундская «Боруссия» вышли в полуфинал Лиги чемпионов 1 17.04.2024, 13:41

Парижане «выбили» «Барселону», дортмундцы — мадридский «Атлетико».

«Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 4:1 обыграл каталонскую «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе.

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (40-я минута), Витинья (54) и Килиан Мбаппе (61, с пенальти, 89). У «Барселоны» отличился Рафинья (12). На 29-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку и был удален с поля. В первом матче, который прошел 10 апреля в Париже, «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.

В другом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда дома со счетом 4:2 обыграла испанский «Атлетико» и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

В составе победителей голы забили Юлиан Брандт (34-я минута), Иан Матсен (39), Никлас Фюллькруг (71) и Марсель Забитцер (74). На 49-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс, у «Атлетико» также отличился Анхель Корреа (64). Первый матч прошел в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счетом 2:1.

В полуфинале «Боруссия» сыграет с «Пари Сен-Жермен». В другом полуфинале победитель пары «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Испания) сыграет с лучшим в противостоянии между английским «Арсеналом» и «Баварией». Ответные игры пройдут 17 апреля. Первые матчи в обеих парах завершились вничью: матч «Реала» и «Манчестер Сити» в Мадриде закончился со счетом 3:3, «Арсенал» и «Бавария» в Лондоне сыграли со счетом 2:2.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).