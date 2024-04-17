Лига чемпионов: «Бавария» играет с «Арсеналом», «Манчестер Сити» принимает «Реал»
- 17.04.2024, 22:03
Сегодня определятся полуфиналисты турнира.
Мюнхенская «Бавария» принимает лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Германии.
Первый матч между командами состоялся на прошлой неделе в Англии и завершился вничью со счетом 2:2.
В другом матче четвертьфинала ЛЧ английский «Манчестер Сити» примет испанский «Реал». Встреча проходит в Манчестере.
Первый матч состоялся на прошлой неделе в Мадриде и завершился со счетом 3:3.
Как сообщал Charter97.org, во вторник определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов.