Лига чемпионов: «Бавария» играет с «Арсеналом», «Манчестер Сити» принимает «Реал» 17.04.2024, 22:03

Сегодня определятся полуфиналисты турнира.

Мюнхенская «Бавария» принимает лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Германии.

Первый матч между командами состоялся на прошлой неделе в Англии и завершился вничью со счетом 2:2.

В другом матче четвертьфинала ЛЧ английский «Манчестер Сити» примет испанский «Реал». Встреча проходит в Манчестере.

Первый матч состоялся на прошлой неделе в Мадриде и завершился со счетом 3:3.

Как сообщал Charter97.org, во вторник определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов.