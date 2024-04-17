Украинский генерал: Саша Лукашенко — агент КГБ СССР 7 17.04.2024, 23:17

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Его завербовали на втором курсе института.

Генерал-лейтенант, Герой Украины Григорий Омельченко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко был завербован КГБ СССР.

— Саша Лукашенко — агент КГБ СССР. Познакомился с ним в 1993 году, он депутат парламента Беларуси. Меня попросили поехать в Беларусь и изучить опыт борьбы с коррупцией, ведь Саша Лукашенко тогда был главным коррупционером. И на этом построил карьеру.

— Антикоррупционером.

— Я не оговорился. Мы приехали. Нас встретил [Станислав] Шушкевич (председатель Верховного Совета Беларуси (1991—1994) – прим. Charter97.org), хорошо нас приняли. Как родные братья, в обнимку. Позвали Лукашенко. А между ними уже были трения. Шушкевич говорит: тут твой коллега, поговори с ним, чтобы во всем разобраться. Пошли мы к Саше. А я когда-то учил офицеров милиции из Беларуси. Когда СССР развалился, их взяли на работу в белорусский КГБ. Я созвонился, встретился, попросил навести справки, кто такой Лукашенко. Так ведь с коррупцией «борется», так саблей махает, так кричит! А они мне говорят: агент КГБ. Рассказали, как его завербовали в юности, рассказали про его психические отклонения. У меня на руках есть экспертиза психиатра. Его обследовали. Он учился на историка на педагогическом факультете. На втором курсе его завербовали, – рассказал Омельченко.

Как сообщал Charter97.org, в 2022-м году был опубликован документ, в котором утверждалось, что Лукашенко был завербован в Комитет государственной безопасности как агент под псевдонимом «Валет».