Офицер: Белорусов готовят к войне 6 17.04.2024, 12:44

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Есть тревожные сигналы.

Почему с экранов телевизоров белорусы все чаще слышат о возможной войне?

Белорусский офицер на условиях анонимности рассказал сайту Charter97.org, стоит ли подобные заявления воспринимать всерьез:

— Думаю, что тут нужно разделять пропагандистскую часть и действия, которые предпринимаются в реальности. Поездка Лукашенко в Ошмяны и угрозы на границах с Литвой — полная пропаганда. Ради этого кадра со шпицем там и проводились все эти учения.

Что касается реальности, того, что настораживает, так это уровень накачки ненавистью и другие косвенные действия, которые могут свидетельствовать о чем-то страшном. К примеру — СМС-повестки. Это уже тревожный сигнал, ведь постепенно становятся нормой моменты военного времени. Военная техника, сборы — раньше это пугало и удивляло людей, сегодня это стало обыденностью.

— Белорусов готовят к войне?

— Да, это подготовка к войне. Другой вопрос, что ее может и не быть. Все начинается со школ, детских садов. У нас ведь главная идея раньше была — «лишь бы не было войны», а сегодня на каждом детском празднике автомат, пулемет. Телевизор ведь тоже становится более агрессивным. Некоторые персонажи с телеэкранов грозят Литве, Польше, чуть ли не «на Берлин».

Дальше — вся эта идеологическая обработка на сборах, когда приезжают офицеры с большими погонами и рассказывают резервистам страшилки о НАТО, Украине, каких-то «бандеровцах». У большинства, конечно, такие рассказы вызывают смех. Но ведь зачем-то это рассказывают, не для красного словца.

— Есть ли понимание у офицерского состава, что белорусы не будут воевать, если их отправить, условно говоря, прорывать Сувалкский коридор?

— Чем больше звезд на погонах, тем больше оторванность от реальности. Думаю, тут есть еще специфика военного мышления. Разного рода КГБшники, люди, которые работают с настроениями, это прекрасно понимают. В первые дни войны именно они проводили беседы, пытались узнать, готовы ли белорусы воевать против украинцев. На этом уровне есть полное понимание настроений. Что касается генералитета — не буду говорить однозначно.

Они живут в парадигме «русского мира», «военного братства», советских методичек, где рассказывается о врагах из НАТО. Они оторваны от реальности, не говорят с простыми солдатами, общаются в своих узких кругах, друг друга накручивают и болванят. Когда генералы рассказывают на телевидении о том, что «мы будем воевать вместе с Россией», этому нужно верить, они так думают.

— Можно ли заставить белорусов воевать?

— Сложно сказать. Есть ведь и «идейные части», с которыми сейчас поработали те же «вагнеровцы». Если мы представим, что какие-то брестские или витебские десантники с внутренними войсками заходят на территорию Литвы, а через какое-то время туда бросают мобилизованных, которых гонят заградотряды, то почему нет?

Многое зависит от ответа. Если будет серьезный ответ НАТО, то никакие приказы и заградотряды не помогут. Белорусы — не дураки, никто умирать за какой-то «русский мир» не захочет.

— Недавно польский генерал Скшипчак заявил, что белорусская армия будет разбита за «два-три часа», если нападет на Польшу. Как вы оцениваете его слова?

— Если мы представим, что НАТО отвечает всей своей мощью на потенциальный заход белорусских военных на территорию Литвы или Польши, будет подключена авиация, тяжелая артиллерия, будет мощный ракетный удар по военным объектам в Беларуси — даю белорусской армии чуть больше, чем польский генерал, но в течение 24 часов от наших войск мало что останется.

Если же НАТО будет собираться на разные конференции, затягивать с ответом, совещаться, думать, насколько важна им Литва, тогда могут быть разные варианты.

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