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Зачем понадобился закон об СМС-повестках

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  • 8.04.2024, 8:20
  • 15,478
Зачем понадобился закон об СМС-повестках

Беларусь готовится к войне.

На днях на Национальном правовом интернет-портале был опубликован закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», который Александр Лукашенко подписал 3 апреля. В документе прописаны изменения насчет военной службы и мобилизации, пишет «Салiдарнасць».

Так, вызывать граждан в военкомат, в том числе при мобилизации, теперь можно будет не только бумажной повесткой, но и простым смс-сообщением. Военнообязанный должен в течение недели сообщать о смене контактного номера телефона.

Есть и другие нововведения, которые многие восприняли с опаской. Ряд комментаторов, в том числе и российские аналитики, полагают, что закон об СМС-повестках был принят неспроста.

— Беларусь готовится к войне, — считает российский политик Гарри Каспаров. — Мало того, что возраст постановки на учет уменьшен на год, с 17 до 16, так еще и операторов связи обяжут докладывать о номерах военнообязанных, а призывникам уведомлять военкоматы о смене номеров.

Рыгорыч может сколько угодно вещать о нежелании принимать участие в войне. Слова политика стоят не более его действий.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что Лукашенко все же не заинтересован вступать в конфликт. Но не факт, что это у него получится.

— Вряд ли, конечно, Лукашенко готовится плечом к плечу с союзником пойти в бой с мировой гидрой, но с учетом адекватности партнера готовиться нужно к любому развитию событий, — отмечает российский публицист Анатолий Несмиян.

Угроза возможного конфликта Россия-НАТО остается ненулевой. Его возможная локализация (Сувалкский коридор или страны Балтии) ставят Беларусь перед фактом ее возможного втягивания в него. Пока Лукашенко довольно успешно стоит в стороне от украинских упражнений Кремля и вне всяких сомнений, будет стараться делать это и в любом ином развитии событий. Но вероятности, что что-то пойдет не так, тоже существуют.

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